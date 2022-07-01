بـ250 دولارا فى الأسبوع.. كبسولة فضائية للنوم (صور)

جدة - نرمين السيد - كبسولة فضائية داخل منزل

لجأ أسترالى إلى ابتكار غرفة على شكل كبسولة مكوك فضائى للنوم، وحدد قيمة إيجار الكبسولة لمن يرغب بـ250 دولارا أسبوعيا، وقدم عرضا لمن يريد إيجار الغرفة شهرا بمبلغ 900 دولار أسترالى فقط.

صاحب المشروع ويدعى فرانك تشان، أوضح أنه مشروعه يقدم أسعارا أقل من الإيجارات الأخرى، كما يقدم حلولا للإيجار، فى ظل ندرة الأماكن المعروضة فى السوق الأسترالية.

ترخيص

تشان، أكد حصوله على التراخيص المطلوبة، ولديه أماكن تكفى 12 شخصا، مع وجود درجات أمان كبيرة وفقا للمعايير الأسترالية، موضحا أن الكبسولة بها فراش واحد لشخص واحد، وبها مرآة خاصة، ومروحة تهوية، ومنافذ "USB"، ولوحات تحكم رقمية، ودولاب للملابس.

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مساحة الكبسولة 10 أمتار مربعة، وبها جميع المرافق من مطبخ وحمام.