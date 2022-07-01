لأول مرة فى تاريخ البشرية.. ناسا تنشر أعمق صور للكون 

جدة - نرمين السيد - وكشف بيل نيلسون مدير وكالة "ناسا"، فى تقرير نقلا عن صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائى التقط الصورة التى كشفت أعماق الكون لأول مرة فى تاريخ البشرية.

وأشار نيلسون إلى أن الوكالة ستنشر الصور التى لم تشاهدها البشرية من قبل يوم 12 يوليو الجارى.

وعن أهمية الصورة التى تم التقاطها قال: "هذه الصور تكشف عن تركيبة الأجواء فى العالم البعيد، وتساعد أيضا فى إظهار أى منها صالح للسكن، وتبرز الأجسام فى النظام الشمسى والأغلفة الجوية للكواكب الخارجية، وهذا الأمر قد يساعد فى الإجابة على عدد من الأسئلة، مثل من أين أتينا.. ومن نحن؟".

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن وكالة الفضاء الأميركية ستنشر أيضا صورة للتلسكوب "سبيكتروم" مأخوذة من كوكب خارج المجموعة الشمسية.

يذكر أن "ناسا" أعلنت قبل أيام عن اكتشاف مهم للمسبار "كيروريوسيتى" أثناء تنقله على سطح كوكب المريخ بعدما وجد دليلا على وجود بحيرات فى الماضى على الكوكب الأحمر.

وعثر المسبار على معادن طينية تشكلت من البحيرات التى كانت تتدقق من خلال قمة "جيل كراتر" المركزية للمريخ، ولكن تلك البحيرات جفت متحولة إلى كثبان رملية ورواسب.