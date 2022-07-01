سحابة غريبة فى أوكرانيا تثير القلق والتساؤلات (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر السحابة وهى ترعد وتبرق دون أن يهطل منها أى أمطار، وهو ما أثار حيرة سكان المدينة.

وكتب ألكسندر شيربا، وهو دبلوماسى أوكرانى سابق، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "رأى سكان كييف بأكملها وسمعوا السحابة الغريبة المعلقة فوق المدينة.. رعد وبرق بدون أمطار".

سرعان ما انتشرت تغريدة شيربا على نطاق واسع مع أكثر من 56000 مشاهدة ومئات الإعجابات.

الأمر الذى جعل مرصد هونج كونج، يعلق على هذه الظاهرة الجوية الغريبة، موضحا أنها مجرد عاصفة رعدية جافة، لأن قطرات المطر التى تنتجها السحب الرعدية فى هذه الحالة، تتبخر فى الهواء قبل أن تصل إلى الأرض.