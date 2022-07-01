«تيك توك» تختبر علامة تبويب خاصة بالتسوق

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن منصة تيك توك TikTok تختبر علامة تبويب تسمى "تسوق" تتيح للمستخدمين تصفح وشراء المنتجات من عدد من الفئات المختلفة، مثل الملابس والإلكترونيات.





وأكدت المنصة أن علامة تبويب قيد الاختبار حاليا فى إندونيسيا. وتعمل علامة التبويب Shop كمركز للمنتجات التى يتم بيعها فى TikTok Shop، وهى ميزة تسوق تمكن التجار والمبدعين من عرض المنتجات وبيعها مباشرة على TikTok، كما تقول الشركة. ويشار إلى أن متجر TikTok متاحًا حاليا فى أسواق محددة بما فى ذلك إندونيسيا وفيتنام وسنغافورة والمملكة المتحدة.

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