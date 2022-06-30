«يوتيوب» يسعى لمواجهة البريد العشوائى والحسابات المزيفة

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن الرسائل غير المرغوب فيها ليست مشكلة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعى، ولكن يبدو أن الجميع يتفقون على أن الأمر قد ازداد سوءا مؤخرا ومنها منصة مقاطع الفيديو الشهيرة يوتيوب.





وتعمل منصة YouTube على التخلص من مشاكل البريد العشوائى الخاصة بها من خلال بعض التغييرات فى الميزات المصممة لتجعل من الصعب على الحسابات المزيفة انتحال شخصية حقيقية.

وبدءا من 29 يوليو، لن تتمكن قنوات YouTube من إخفاء أعداد المشتركين فيها، يعد إخفاء أرقام المشتركين طريقة سهلة لحسابات البريد العشوائى لإخفاء ما يحدث بالفعل من أجل انتحال شخصية قنوات أكبر.

تقر YouTube بأن "بعض منشئى المحتوى يفضلون إخفاء عدد المشتركين لديهم أثناء محاولتهم النمو"، لكن الشركة اعتبرت أن الإجراء الذى يحتمل أن يكون مثيرا للجدل ضرورى للحد من انتشار منتحلى الشخصية.

وقال الموقع إن من المؤكد أن التغيير سيثير غضب بعض الأشخاص، نظرا لأن YouTube بالفعل يزيل خيارا هنا بدلا من إضافة شيء ما، لكن الشركة تتخذ هذه الخطوة رغم ذلك.