وتعمل منصة YouTube على التخلص من مشاكل البريد العشوائى الخاصة بها من خلال بعض التغييرات فى الميزات المصممة لتجعل من الصعب على الحسابات المزيفة انتحال شخصية حقيقية.
وبدءا من 29 يوليو، لن تتمكن قنوات YouTube من إخفاء أعداد المشتركين فيها، يعد إخفاء أرقام المشتركين طريقة سهلة لحسابات البريد العشوائى لإخفاء ما يحدث بالفعل من أجل انتحال شخصية قنوات أكبر.
تقر YouTube بأن "بعض منشئى المحتوى يفضلون إخفاء عدد المشتركين لديهم أثناء محاولتهم النمو"، لكن الشركة اعتبرت أن الإجراء الذى يحتمل أن يكون مثيرا للجدل ضرورى للحد من انتشار منتحلى الشخصية.
وقال الموقع إن من المؤكد أن التغيير سيثير غضب بعض الأشخاص، نظرا لأن YouTube بالفعل يزيل خيارا هنا بدلا من إضافة شيء ما، لكن الشركة تتخذ هذه الخطوة رغم ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «يوتيوب» يسعى لمواجهة البريد العشوائى والحسابات المزيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.