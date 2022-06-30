30 يونيو.. العالم يحتفل باليوم العالمى للكويكبات

جدة - نرمين السيد - وأقرت الأمم المتحدة ذلك اليوم؛ لتثقيف المجتمع الدولى بمخاطر اصطدام الكويكبات بالكرة الأرضية، ووتم اختيار ذلك اليوم تزامنا مع ذكرى حادثة تونغوسكا فى سيبيريا الروسية، والتى تعد الأخطر على الإطلاق فى تاريخ الاصطدام بالكويكبات.
وأعلنت الجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية، فى تقرير لها، أن حادثة تونغوسكا كانت انفجارا هائلا فى 30 يونيو عام 1908 بالقرب من نهر پودكامينايا تونغوسكا بوسط سيبيريا؛ نتيجة اصطدام كويكب قطره حوالى (60-110 أمتار).
وتتكاتف المؤسسات الدولية المسئولة عن الكويكبات لمواجهة كافة المخاطرة الناتجة عن اصطدام الكويكبات بكوكب الأرض، والعمل على مراقبة حركة الكويكبات مع حركة كوكب الأرض وسط المدارات الشمسية، والتى قد تشكل خطرا باصطدامها بكوكبنا وتعتبر الرادارات ذات قيمة عالية فى اكتشاف ومراقبة إمكانية الاصطدام.
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