«سناب شات» يطلق تحديثات ومميزات جديدة خلال الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكد شركة سناب شات، فى تقرير نشرته سكاى نيوز عربية، أن تكلفة الاشتراك فى خدمة "سناب شات بلاس" تبلغ ما يقرب من 5 دولارات شهريا، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستتاح فى عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية، من أبرزها: "وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة".

وأشارت الشركة، إلى أن أول أرباح ستكون بعد شهرين، موضحة أن التوقعات الاقتصادية ليست بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة، حيث إن ما يقرب من 300 مليون شخص يستخدمون تطبيق سناب شات يوميأ.

وأوضحت الشركة أن النسخة المدفوعة ستكون سببا فى إتاحة عدد من المميزات الخاصة والغير مسبوقة فى عالم مواقع التواصل الاجتماعى.