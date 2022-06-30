جدة - نرمين السيد - وأكد شركة سناب شات، فى تقرير نشرته سكاى نيوز عربية، أن تكلفة الاشتراك فى خدمة "سناب شات بلاس" تبلغ ما يقرب من 5 دولارات شهريا، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستتاح فى عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية، من أبرزها: "وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة".
وأشارت الشركة، إلى أن أول أرباح ستكون بعد شهرين، موضحة أن التوقعات الاقتصادية ليست بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة، حيث إن ما يقرب من 300 مليون شخص يستخدمون تطبيق سناب شات يوميأ.
وأوضحت الشركة أن النسخة المدفوعة ستكون سببا فى إتاحة عدد من المميزات الخاصة والغير مسبوقة فى عالم مواقع التواصل الاجتماعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «سناب شات» يطلق تحديثات ومميزات جديدة خلال الأيام المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.