الفندق الطائر.. نقلة فى عالم السياحية الترفيهية (صور) 

جدة - نرمين السيد - تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع الفندق الطائر، الذى انتشرت صوره بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأشاد به الكثير باعتباره تحفة معمارية هائلة تحلق فى السماء.





وكشفت تقارير إخبارية بأن الفندق الطائر يعد نقلة نوعية فى عالم السياحة الترفيهية، ويتسع الفندق لاستقبال 5 آلاف شخص، ويعمل بالطاقة النووية وباستطاعته البقاء فى السماء لعدة سنوات دون أن يلامس الأرض على الإطلاق، ويمكن للركاب رؤية مناظر خلابة من فوق الغيوم.⁠ الفندق الطائر يضم فى تصميمه مطاعم وحمامات سباحة ودور السينما وصالات ألعاب مختلفة، وهو مزود ⁠بـ20 محركا تعمل على الطاقة النووية، ويتم قيادتها عبر نظام ذكاء اصطناعى. طائرة المنطاد.. نقلة جديدة فى مجال النقل الجوى (صور) وتعود فكرة تصميم هذا الفندق لشخص يدعى تونى هولمستن، وقد تم تنفيذ الفيديو من قبل اليمنى هاشم الغيلى، الذي قام بعمل أنيميشن للرؤية المستقبلية للفندق الطائر بتفاصيل مذهلة وجعله مدينة ترفيهية متكاملة.

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