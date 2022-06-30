بقعة على سطح المريخ تثير حيرة العلماء (صور) 

جدة - نرمين السيد - وكشفت ناسا، وفقا لتقرير ديجيتال تريند، بأن البقعة التى تم رصدها يعتقد العلماء أنها ربما يمكن أن تكون دليلا على وجود حياة قديمة.

وأشارت الوكالة بأن هناك احتمالية لوجود مياه على سطح كوكب المريخ ولكنها اختفت من سطحه منذ مليارات السنين.

البقعة التى تم رصدها من المحتمل أن تكون بحيرة كانت مليئة بالمياه منذ مليارات السنين، عبارة عن منطقة ضخمة على شكل مروحة تحتوى على طبقات رقيقة من الصخور الرسوبية.

وكانت دراسات سابقة أشارت بأن المريخ ذات يوم كان بقعة ساخنة لنشاط بركانى منذ حوالى 3 إلى 4 مليارات سنة.

وبحسب مجلة إيكاروس، فإن ديفيد هورفاث عالم أبحاث معهد علوم الكواكب PSI، أكد فى أبحاثه على أن المريخ شهد نشاط بركانى منذ آلاف السنين فى منطقة إليسيوم بلانيتيا فى المريخ، هذا البركان نتج عنه رواسب غامضة تغطى مساحة أكبر قليلا من واشنطن.