العودة للستينيات.. إطلالات أسبوع الموضة العربى للرجال (صور) 

جدة - نرمين السيد - وخطف الكثير من المصممين، خلال أسبوع الموضة العربى للرجال الرابع، الذى انطلق فى دبى وسط حضور عدد كبير من المهتمين بالموضة والأزياء فى العالم العربى والعالمى، الأنظار إليهم بتصاميمهم البدعية والغريبة فى نفس الوقت.

أسبوع الموضة العربى للرجال، يعد هو الوحيد فى الشرق الأوسط وآسيا، وشهدت دورته الرابع هذا العام عددا من الأفكار المبتكرة التى اهتمت بتسليط الضوء على التكنولوجيا من خلال تصاميم مستوحاة من فترة الستينيات.

ومن بين التصاميم التى خطفت الأنظار قمصان قماش وجلد وبناطيل فضفاضة وجواكت عصرية قصيرة باستايلات الستينيات، تعتمد على تدرجات الألوان المشبعة بالأزرق الملكى والبنى المحروق والغامق والكاكى والأخضر الزيتى، إلى جانب أحذية جلدية مصممة بأشكال مستقبلية.

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يذكر أن أسبوع الموضة العربى للرجال 2022 سيختتم فعالياته مساء اليوم 30 يونيو، بمشاركة واسعة لأبرز المصممين من شتى أرجاء العالم، وركزت فعالياته هذا العام على إعادة تدوير الأزياء المستعملة من خلال مجموعة أزياء من المقرر اطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل.