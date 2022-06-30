موعد اختفاء الثلوج من القطب الشمالى (صور) 

جدة - نرمين السيد - وأكد ماكاروف، فى تصريحات صحفية، أن الاحتباس الحرارى الذى تشهده الكرة الأرضية حاليا نجح فى إذابة الجليد فى القطب الشمالى.

وأشار مدير معهد دراسات القطب الشمالى والقطب الجنوبى، أن الثلوج ستختفى تماما فى القطب الشمالى نهاية القرن الحادى والعشرين.

وأوضح: "ارتفاع درجات الحرارة سيكون أسرع فى منطقة القطب الشمالى بمرتين أو ثلاث مرات مقارنة بكوكب الأرض، وبحلول نهاية القرن ستكون هناك مواسم خالية من الجليد تماما فى الصيف".

وأضاف ماكاروف، بأن العلماء سجلوا العام الماضى استقرارا معينا فى درجات الحرارة والجليد فى القطب الشمالى، وأنه خلال أعوام 2030-2050 ستكون هناك مرحلة استقرار فى درجات الحرارة مما سيؤثر على بطئ إذابة الجليد.

فى نفس السياق، أكدت بعض الدراسات السابقة أن السبب فى الذوبان المحتمل للجليد، هى أشعة الشمس القوية والتى تخلق بركا من المياه تعرف باسم "البرك الذائبة"، التى تمتص الحرارة من الشمس ثم تساهم فى ارتفاع درجة الحرارة.

وسجلت الأقمار الصناعية أن الاحتباس الحرارى تسبب فى إذابة الثلج، ويتقلص الجليد بنحو 13% كل عام عن العام الذى سبقه.