أميناتا تورى.. أول امرأة إفريقية فى حكومة ولاية ألمانية (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير إخبارية بأن أميناتا تورى، هى أول عضوة سوداء يتم اختيارها فى حكومة ولاية ألمانية.
أميناتا تورى، 29 عاما، من حزب الخضر المعنى بالبيئية، وهو من الأحزاب المسيحية الديمقراطية بألمانيا، وخطفت الأنظار إليها سابقا بمشاركتها كمتحدثة فى إحدى الفعاليات مع الرئيس الأميركى السابق باراك أوباما فى برلين عام 2019.
تورى، نشأت فى مخيم للاجئين، وأصبحت نائبة عن ولاية ولاية شليسفيغ هولشتاين الواقعة فى أقصى شمال ألمانيا، على الحدود مع الدنمارك، فى عام 2017، بعد عامين تم انتخابها نائبة لرئيس مجلس نواب الولاية.
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