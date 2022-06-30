العمر مجرد رقم.. عندها 70 سنة وقفزت من فوق جسر إلى نهر الجانج!

جدة - نرمين السيد - وقالت المرأة إنها على وشك الغوص فى النهر، بعد أن تأكدت من عدم ملاحقة أحد لها لأنها كانت تفعل ذلك لفترة طويلة جدًا.

وعلى الرغم من ارتفاع منسوب المياه، تمكنت من الوصول إلى ضفة النهر بأمان دون مساعدة، فيما وصفها كل من شهدوا الحدث بأنها سباحة رائعة، حيث إنها تمارس السباحة منذ أن كانت طفلة.

تسبب الفيديو الفيروسى فى ذهول الجميع، حيث تمت مشاركة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى، كان الناس يتحدثون عن عزم المرأة وشجاعتها.

وحصل الفيديو على مجموعة متنوعة من ردود الفعل من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، وبدا البعض الآخر قلقًا بشأن سلامتها.

ولكن عند نشر الفيديو، حث بعض المستخدمين، على الامتناع عن محاولة تقليد هذا الفعل لأنه قد يؤدى إلى وقوع حوادث وإصابات خطيرة.