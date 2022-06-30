جوجل تزود «Gmail» بميزة جديدة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - سيتمكن المرء من معرفة مقدار مساحة التخزين التى يشغلها "Gmail" بسرعة. توفر الميزة أيضًا وصولاً فوريًا إلى أداة إدارة التخزين من "جوجل"، لذلك ستتمكن أيضًا من معرفة مقدار مساحة التخزين التى تستخدمها خدمات "جوجل" المختلفة.

Gmail

يستخدم آلاف الأشخاص "Gmail" لإرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكترونى من العمل أو من جهات مختلفة، ولذلك، من المهم تتبع مساحة التخزين التى نستهلكها.

تعد ميزة مؤشر "التخزين المستخدم" الجديدة إضافة جيدة، وهى متوفرة لكل من "أندرويد" و"iOS"، إذا كنت تريد رؤيته، فما عليك سوى الانتقال إلى قسم الملف الشخصى فى "Gmail"، وستتمكن من معرفة مقدار مساحة التخزين السحابية التى يستخدمها "Gmail".

ومن المحتمل أن تمنح هذه الميزة راحة كبيرة لأولئك الذين لديهم الكثير من رسائل البريد الإلكترونى ويريدون تحرير بعض المساحة.

Gmail

فى وقت سابق، كانت العملية طويلة جدًا وكان يُطلب منك التعمق أكثر فى إعدادات حساب جوجل للعثور على أداة مدير التخزين.

كيفية استخدام ميزة "Gmail" الجديدة لتنظيف مساحة التخزين لحساب جوجل

-افتح تطبيق "Gmail" على هاتفك الذكى واضغط على أيقونة ملفك الشخصى الموجودة فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

-لاحظ الآن رمز السحابة وتفاصيل حول مقدار مساحة التخزين التى يستخدمها تطبيق "Gmail" الخاص بك.

-يمكنك النقر فوق أيقونة السحابة للحصول على مزيد من التفاصيل حول ما شغلته جميع خدمات جوجل مساحة التخزين.

جيميل

يعرض Google أيضًا رسمًا بيانيًا بسيطًا لتسهيل فهم مساحة التخزين المستخدمة.

-يمكن للأشخاص النقر ببساطة على زر "تنظيف المساحة" للوصول إلى أداة مدير التخزين. وهناك يمكن رؤية قسم "العناصر الكبيرة"، حيث ستتمكن من رؤية وحذف الملفات الكبيرة لتحرير مساحة تخزين كبيرة دفعة واحدة.

على سبيل المثال، تُظهر أداة مدير التخزين أنه يمكننى "مراجعة 13.8 جيجابايت من المساحة وتحريرها"، وهى طريقة رائعة لتنظيف التخزين دون إضاعة الكثير من الوقت.

- يحتاج الأشخاص فقط إلى النقر فوق أى من المربعات الموجودة ضمن قسم "العناصر الأكبر حجمًا".

-ستعرض لك جوجل بعد ذلك جميع الملفات الكبيرة، جيث يمكنك مراجعتها من خلال النقر على أيقونة الملف الشخصى لأى من النتائج المعروضة فى القائمة، وبمجرد الانتهاء، يمكنك الرجوع ثم تحديد الملفات لحذفها بسرعة.