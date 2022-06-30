جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن الخدمة الجديدة تسمى Snapchat + التى تكلف 3.99 دولار شهريًا.
تأتى خطة الاشتراك، المسماة «Snapchat +»، بعد أن أعلنت شركة التواصل الاجتماعى عن توقعات مبيعات مخيبة للآمال للربع الحالى عندما أعلنت عن نتائج الربع الأول فى أبريل.
تم إطلاق خدمة الاشتراك المدفوعة فى تسع دول بما فى ذلك الولايات المتحدة، ويمكن أن تساعد Snapchat فى تنويع مصادر إيراداتها إذا تبين أنها تحظى بشعبية.
تتضمن خطة Plus ميزات ما قبل الإصدار والتجريبية والحصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سناب شات تتيح خدمة مدفوعة لمستخدميها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.