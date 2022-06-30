سناب شات تتيح خدمة مدفوعة لمستخدميها

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن الخدمة الجديدة تسمى Snapchat + التى تكلف 3.99 دولار شهريًا.

تأتى خطة الاشتراك، المسماة «Snapchat +»، بعد أن أعلنت شركة التواصل الاجتماعى عن توقعات مبيعات مخيبة للآمال للربع الحالى عندما أعلنت عن نتائج الربع الأول فى أبريل.

تم إطلاق خدمة الاشتراك المدفوعة فى تسع دول بما فى ذلك الولايات المتحدة، ويمكن أن تساعد Snapchat فى تنويع مصادر إيراداتها إذا تبين أنها تحظى بشعبية.

تتضمن خطة Plus ميزات ما قبل الإصدار والتجريبية والحصرية.