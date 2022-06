«Gmail» تطرح واجهة مستخدم جديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن واجهة المستخدم الجديدة ستعرض أقسام الدردشة و Meet فى الجزء الجانبى افتراضيًا.

وقدمت Google طريقة العرض المدمجة الجديدة هذه فى وقت سابق من هذا العام من خلال خيارات الاشتراك، لذلك كان عليك تمكين جزأى الدردشة و Meet يدويًا، ومع ذلك، مع بدء المرحلة الجديدة من الطرح، ستجبرك الشركة على إلغاء الاشتراك إذا كنت تريد عرض Gmail الكلاسيكى.

تقول Google إن التغيير يتم طرحه على عملاء Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google الشخصية على حد سواء، يتضمن ذلك Google Workspace Business Starter و Business Standard و Business Plus و Enterprise Essentials و Enterprise Standard و Enterprise Plus و Education Fundamentals و Education Plus و Frontline و Nonprofits، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic و Business ومستخدمى Google Workspace الفرديين.