فى الثانية الأخيرة.. رجل ينقذ طفلا من الموت المحقق على يد ثور عملاق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سجلت كاميرا لحظات رعب عاشتها أسرة أمريكية عندما هاجم ثور البيسون الضخم طفلًا، قبل أن يتدخل رجل فى الثوانى الأخيرة وينتشل الصغير من أمام الحيوان الهائج ليتعرض هو الإصابة.





وكان رجلًا من ولاية كولورادو الأمريكية، برفقة أسرته فى متنزه يلوستون الوطنى عندما اندفع نحوهم الثور الذى يزيد وزنه على 800 كيلوجرام، فى حالة هياج، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ويظهر فى الفيديو الثور وهو يتجه نحو طفل ويوشك على إصابته، قبل أن يندفع رجل ويحمل الطفل بعيدًا، ليتعرض هو لنطحه من الثور دفاعًا على الطفل.

وأعلن مسؤولو المتنزه الذى حدثت فيه الواقعة أن الرجل أصيب فى ذراعه بعد أن نطحه الثور، وتم نقله غلى المركز الطبى الإقليمى فى ولاية أيداهو الشرقية لتلقى العلاج، بحسب ما نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية.

وحدث الهجوم بعد أيام فقط من غعادة افتتاح متنزه يلوستون فى أعقاب فيضانات مدمرة اجتاحت الحديقة الدولية.

يذكر أن ثور البيسون يمكن ان يقترب وزنه من الطن وارتفاعه من المترين، ويستطيع أن يركض أسرع 3 مرات من البشر.

وحذر حراس المتنزه الوطنى من الاقتراب من الحيوانات، بالقول: "الحياة البرية فى متنزه يلوستون الوطنى برية، ويمكن ان تكون خطيرة عند الاقتراب منها، عندما يكون حيوان بالقرب من موقع تخييم أو ممر أو موقف سيارات أو ممشى خشبى، امنحه مساحة".

وأكد مسؤول الحياة البرية على ضرورة بقاء السياح على بعد لا يقل عن 20 مترًا من الحيوانات الكبيرة مثل الموظ والأيائل والبيسون.

ويأتى ذلك بعد أسابيع فقط من إصابة امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا، بعد أن تعرضت لنطحة من ثور ضخم، بينما قال حراس المتنزه إنها هددت الثور عندما وصلت إلى مسافة 3 أمتار.