بعد رسالة محاميه.. إدارة تويتر تقدم معلومات جديدة عن المنصة لـ إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - وافقت إدارة تويتر على تقديم مزيد من المعلومات إلى الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك بعد رسالة محامى الأخير، والتى أكد فيها أن ما تمت مشاركته من بيانات عن المنصة لم يكن كافيًا.





وقرر الموقع تقديم المزيد من المعلومات لماسك من أجل عدم تفويت فرصة الاستحواذ على تويتر من قبله، حيث وصف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" المعلومات بأنها خرطوم مياه إطفاء الحرائق، إلا أن المحللين قالوا إن المرحلة القادمة هى الأصعب من ناحية تحليلها والاستفادة منها، وفقًا لـ "العربية".

وأشار محللو البيانات والمتخصصون فى وسائل التواصل الاجتماعى، إلى أن طبيعة البيانات من ناحية حجمها وقيودها، تجعل من الصعب على إيلون ماسك أو أى شخص التوصل لنتائج واضحة فى فترة قصيرة تثبت ما إذا كانت تقديرات تويتر الخاصة بالحسابات المزيفة والبريد العشوائى، دقيقة أم ليست كذلك.

وأوضحوا أن تقديرات قد يكون من الصعب مقارنتها بتلك التى نشرها تويتر للعامة، لأن تويتر لديه بروتوكول فريد لكيفية تحديد مثل هذه الحسابات.

وقال ميكا شيفر، مستشار شركات التواصل الاجتماعى فى قضايا الثقة والامان، إن ماقدمته تويتر عبارة عن تدفق عام من التغريدات التى تحتوى على قدر هائل من البيانات المحدودة بحيث لا يكون من العملى تحليلها بحثًا عن البريد العشوائى.

ووصف شيفر البيانات المتاحة لماسك بأنها نوعًا من من الصمت والابتعاد أكثر من كونه تنازلًا كبيرًا.

وأكد الأشخاص الذين درسوا بيانات تويتر أن استيعابها فى الوقت المناسب يمثل تحديًا بسبب حجم البيانات الواردة وكمية الموارد اللازمة لتحليلها اى القوة الحسابية والبنية التحتية والخبرة.

فيما أوضح شخص مطلع على الأمر أن ما يقرب من 12 شركة دفعت مقابل الوصول إلى تلك البيانات على مر السنين.

ولفت تامر حسن، الرئيس التنفيذى لشركة "Human Security Inc" المتخصصة فى منع هجمات الروبوتات والاحتيال عبر الإنترنت، إلى أنه بتلك البيانات سيتمكن ماسك من العثور على بعض حالات ربما تشير إلى حسابات مزيفة أو بريد عشوائى، مثل عندما ينشر حساب تغريدات أكثر مما يمكن أن ينشره شخص خلال فترة قصيرة، مضيفًا أن هذه النتائج قد تشمل أيضًا تغريدات آلية تنشر معلومات مفيدة أو مسلية مثل تنبيهات الطقس أو صور حيوانات لطيفة.