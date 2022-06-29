«كبسولات النوم».. حيلة جديدة من شركة طيران لراحة المسافرين

وتأتى هذه الخطوة استجابة لتعليقات العملاء الهائلة حول أهمية النوم والحاجة إلى مزيد من الراحة والمساحة، أثناء رحلات السفر الطويلة.
وسيتم تزويد طائرة "دريملاينرز"، بـ 6 أسر تحتوى على ستائر ومنافذ شحن، ويمكن للمسافرين الاقتصاديين حجزها لمدة 4 ساعات فى المرة الواحدة على الرحلات الطويلة، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".
وأضافت الشركة إلى مقصورات الدرجة الاقتصادية والدرجة الاقتصادية الممتازة معدات تمكن العملاء من مد أرجلهم وتناول الطعام فى أوقات فراغهم طوال رحلة الطيران وحتى الوصول.
وبمجرد انتهاء الوقت المحدد لكل مسافر يقوم الطاقم بتغير الملاءات استعدادًا لاستقبال مسافر جديد.
وأكد جريج فوران، الرئيس التنفيذى لشركة طيران نيوزيلندا أن الشركة لديها طوح كبير لخلق أعظم تجارب الطيران على الإطلاق.
وأشار فوران إلى أن الكبسولات تعتبر خطوة فريدة للريادة فى تجربة السفر لمسافات طويلة للغاية، موضحًا أنهم أعطوا كامل تركيزهم لتوفير النوم والراحة والعافية للركاب، لأنهم يعرفون مدى أهمية أن يصل عملائهم إلى راحة جيدة.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة طيران نيوزيلندا، أنهم أرادوا أن يقدموا لعملائهم خيار الاستلقاء، وهكذا ولدت فكرة كبسولات النوم، سيكون تغييرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة بالنسبة لتجربة السفر الاقتصادى.
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