نوكيا تطرح هاتف G11 Plus بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - ويحتوى هاتف "Nokia G11 Plus" بحجم شاشة 6.51 إنش تدعم جودة عرض HD Plus، ومعدل تحديث 90Hz كما تضم الشاشة مستشعر سيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل.
ويأتى الهاتف بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر Auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل، وفلاش LED، وذلك فى إعدادات الكاميرا الخلفية.
وتتميز اللوحة الخلفية للهاتف بتصميم بنقوش موجية، وتضم مستشعر للبصمة، من جانب أخر، ويحتوى على ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجى فى بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.
ويدعم الهاتف الجديد من شركة نوكيا تحديث Android OS لمدة عامين، ومن المقرر أن يأتى الهاتف بنظام تشغيل Android 12، أيضًا تؤكد الشركة فى إعلانها على أن الهاتف الجديد يأتى بعمر شحن للبطارية يستمر حتى 3 أيام، ولم توضح الشركة سعة البطارية فى هذا الإصدار.
ويتضمن هاتف Nokia G11 Plus بمدخل 3.5 مم للسماعات، ويضم الهاتف منذ شاحن USB-C، كما يتوفر باثنان من الإختيارات فى الألوان، هما الأزرق والرمادى.
يذكر أن شركة نوكيا طرحت الكثير من الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، بأسعار مختلفة تناسب جميع الفئات، وأيضًا بأمكانات ومواصفات متفاوتة لتلبى طلبات كافة المستخدمين فى العديد من أسواق العالم.
وتعد نوكيا من أقدم شركات التى تتخصص فى إنتاج الهواتف، حيث ظهرت منتجاتها منذ عدة سنوات مع بداية الألفية الجديدة.
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