لمستخدمى أيفون.. تطبيق «Apple Notes» للمحادثات السرية

جدة - نرمين السيد - ويتمتع مستخدمو هواتف أيفون بالسرية التامة عند إجراء المحادثات، بسبب تطبيق "Apple Notes" الذى يعد واحدا من تطبيقات الدردشة التى تساعد فى تجنب الاختراق أو تسريب البيانات.

ويحتاج التطبيق إلى دعوة الآخرين للمحادثة، ويتم حذف الرسائل عند الانتهاء، وفقا لموقع "Lifehacker".

ولاستخدام تطبيق "Apple Notes" على هواتف أيفون، للتمتع بسرية المحادثات، يجب:

-فتح التطبيق على هواتف أيفون وإنشاء ملاحظة جديدة وكتابتها، ثم النقر فوق رمز النقاط الثلاث فى الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة، وبعدها اختيار مشاركة الملاحظة.

-النقر فوق خيارات المشاركة وتعطيل أى شخص يمكنه إضافة آخرون.

-الرجوع صفحة واحدة وتحديد طريقة مشاركة الملاحظة مع شخص آخر، ثم الدخول على تطبيق iMessage لمشاركتها، وبمجرد انضمام الشخص الآخر، يمكن للمستخدم البدء فى كتابة الرسالة.

وعند الانتهاء من المحادثة يجب حذف الأشياء التى تمت كتابتها، ثم الضغط على أيقونة النقاط الثلاث فى الزاوية العلوية اليمنى والانتقال إلى خيارات المشاركة، وتغيير إذن المستند إلى العرض فقط.

ويجب الرجوع إلى الصفحة السابقة والسحب إلى اليسار على اسم جهة الاتصال الخاصة بالمستخدم وتحديد إزالة، ووقتها يتم منع أى شخص من الوصول لتلك الملاحظة.