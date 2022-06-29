مواصفات هاتف سامسونج الجديد «Galaxy XCover 6 Pro»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات أن هاتف "Galaxy XCover 6 Pro" يأتى بتصميم مميز حيث يزود بجسم بلاستيكى، وبظهر قابل للإزالة بهدف تبديل البطارية بسهولة. ويتمتع الهاتف بشاشة ذات قياس 6.56 بوصة، وكاميرا خلفية ثنائية تبلغ الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا" التقنى. ويقترن "Galaxy XCover 6 Pro" ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4050 مللى أمبير فى الساعة، كما يحصل على معيارIP68 لمقاومة الغبار والماء، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.

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