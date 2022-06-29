فرقة من الأفيال مخصصة للبحث عن نمر مفترس بالهند

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشرطة بعد هجمات النمر المفترس المتكررة التى كانت آخرها الخميس الماضى، إلى أنه يجب البحث عنه للقبض عليه والحفاظ على صحة الأفراد.
وأرسلت فريقا من الأفيال للبحث عن ذلك النمر الذى قتل 5 أشخاص بهجمات مروعة، وكانت آخرها الخميس الماضى، حيث وقع ضحيته "ناجيندرا سينج" البالغ من العمر 33 عاما.
ويروى سكان القرية أن سينج كان يجمع العشب من حقل القصب، وفجأة انقض عليه النمر وقتله خلال ثوان معدودة.
أكد مسؤول فى إدارة الغابات أن إحدى النمور قد تم القبض عليها فى فخ نصب فى الغابة خلال الليلة السابقة ونتج عنها القضاء على أحد الحيوانات المارقة التى يُعتقد أنها وراء عمليات القتل، وفقا لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية.
لذلك سعت الشرطة خلال الأيام الماضية، لإرسال حراس الغابات بصحبة الأفيال لاكتشاف النمور فى البرية، بالإضافة إلى الاستعانة بالطائرات دون طيار، وكاميرات المراقبة.
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