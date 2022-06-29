مسؤول أمريكى يطالب شركتى جوجل وأبل بإزالة «تيك توك»

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء عن كار قوله، فى تصريح اليوم، إن طلبه لجوجل وأبل يأتى بسبب مخاوف تتعلق بأمان البيانات المتعلقة بالصين.

وأوضحت الشبكة أن تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة الشهير مملوك لشركة ByteDance الصينية، التى واجهت تدقيقًا أمريكيًا فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.