جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء عن كار قوله، فى تصريح اليوم، إن طلبه لجوجل وأبل يأتى بسبب مخاوف تتعلق بأمان البيانات المتعلقة بالصين.
وأوضحت الشبكة أن تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة الشهير مملوك لشركة ByteDance الصينية، التى واجهت تدقيقًا أمريكيًا فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول أمريكى يطالب شركتى جوجل وأبل بإزالة «تيك توك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.