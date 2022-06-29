صياد يعثر على مخلوق مرعب يثير حيرة السوشيال ميديا (صورة)

جدة - نرمين السيد - انطلق الصياد المحترف جيسون مويس، الملقب بـ "ترابمان بيرماجوى" على وسائل التواصل الاجتماعى، فى مواجهة الوحش الغامض قبالة ساحل مسقط رأسه.

عند الانتقال إلى "فيسبوك"، شارك صورة للسمكة وطلب من مستخدمى الإنترنت مساعدته فى التعرف عليها، حيث لم يكن لديه هو وقبطان القارب المستأجر أى فكرة عما يمكن أن تكون عليه السمكة.

فى التسمية التوضيحية، كتب السيد مويس، "أنا متأكد من أن هذه سمكة منتفخة تم اصطيادها فى المياه العميقة، شرق بيرماجوى. ربما أبشع سمكة رأيتها فى حياتى... وهى أكل جيد على ما يبدو".

تظهر السمكة باللون الوردى المرقط، وعيناها منتفختان من جانبى رأسها، وفمها الضخم الذى يحتل معظم وجهها يحتوى على صفوف من الأسنان الحادة.. ويمكن رؤية هذا المخلوق وهو لا يزال لديه سمكة الطعم داخل فمه.

فى حديثه إلى مجلة "نيوزويك"، أبلغ السيد مويس أن السمكة كانت تزن أربعة كيلوجرامات وأنه اصطادها على يبلغ 540 مترًا.

منذ مشاركة صورتها، تركت صورة السمكة المجهولة حيرة مستخدمى الإنترنت. فى قسم التعليقات، بينما اتفق البعض مع السيد مويس على أن السمكة يمكن أن تكون سمكة منتفخة، وطرح آخرون أفكارًا أخرى، بما فى ذلك سمك الراهب أو سمكة الضفادع.

فى غضون ذلك، وفقًا لجيمس ماكلين، كبير أمناء الأسماك فى متحف التاريخ الطبيعى بلندن، فإن هذه السمكة "بالتأكيد ليست سمكة منتفخة". وقال ماكلين: "هذا يشبه إلى حد كبير سمكة الراهب - المعروفة أيضًا باسم سمكة الصياد - من عائلة Lophiidae". موضحًا أن السمكة لديها الإغراء الذى تستخدمه للقبض على فريستها، فقط بين العينين.