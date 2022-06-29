بعد 9 سنوات من إطلاقها.. جوجل تقرر إغلاق هذه الميزة

جدة - نرمين السيد - وبدأت "جوجل" من أمس الثلاثاء، فى إرسال تنبيهات داخل التطبيق إلى مستخدمى "Hangouts" على الهاتف المحمول تطلب منهم التبديل إلى الدردشة فى "Gmail" أو تطبيق الدردشة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من الأشخاص الذين يستخدمون إضافة "Hangouts Chrome" الانتقال إلى الدردشة على الويب أو تثبيت تطبيق Chat على الويب، كما ستتم ترقية الأشخاص الذين يستخدمون "Hangouts" على "Gmail" على الويب إلى الدردشة فى "Gmail" الشهر المقبل.

تم تقديم "Hangouts" لأول مرة فى عام 2013، وسوف يتقاعد فى نوفمبر من هذا العام، وقبل ذلك تريد "جوجل" من المستخدمين تنزيل جميع بياناتهم.

وقالت الشركة إنه بالنسبة لمعظم الأشخاص، سيتم ترحيل المحادثات تلقائيًا من "Hangouts" إلى Chat ولكن لا يزال يطلب من المستخدمين "الذين يرغبون فى الاحتفاظ بنسخة من بيانات "Hangouts" الخاصة بهم لاستخدام "Google Takeout" لتنزيل بياناتهم قبل أن يصبح "Hangouts" غير متاح فى نوفمبر.

كشفت "جوجل" أيضًا أن "Hangouts" على الويب ستظل متاحة حتى نهاية هذا العام، قائلة فى منشور رسمى على "تويتر": "بينما نشجع الجميع على التبديل إلى الدردشة، ستظل Hangouts على الويب متاحة حتى وقت لاحق من هذا العام.. سيرى المستخدمون إشعارًا داخل المنتج قبل شهر على الأقل من بدء Hangouts على الويب فى إعادة التوجيه إلى الدردشة على الويب".

"Google Chat" هو إصدار محسّن من Hangouts ويقدم مجموعة من الميزات الجديدة، مثل تحرير المستندات أو العروض التقديمية أو جداول البيانات مع التحرير جنبًا إلى جنب، وتسمح الدردشات للمجموعات والفرق بمشاركة الأفكار والعمل على المستندات وإدارة الملفات والمهام، كل ذلك من مكان واحد.

وتابعت "جوجل" فى منشورها: "لدينا طموحات كبيرة لمستقبل الدردشة، وعلى مدار الأشهر المقبلة سترى المزيد من الميزات مثل الاتصال المباشر والترابط المباشر فى خاصية Spaces والقدرة على مشاركة وعرض صور متعددة"، كما أشارت "جوجل" فى منشور المدونة .

وأضافت الشركة: "بينما نتخذ هذه الخطوة الأخيرة لجلب مستخدمى Hangouts المتبقين إلى الدردشة، نأمل أن يقدر المستخدمون استثمارنا المستمر فى جعل الدردشة مكانًا قويًا للإنشاء والتعاون".