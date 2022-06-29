نصائح فى العمل لهؤلاء.. توقعات الأبراج الأربعاء 29 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء الحمل استثمر أسلوبك المميز فى الحديث داخل العمل، وتحدث مع شريك حياتك بشأن المشكلات التى يواجهها. الثور غير من خطتك فى العمل لتحقق نتيجة مختلفة، وركز فى العلاقة العاطفية الجديدة وانسى الماضى. الجوزاء فكر جيدًا قبل اتخاذ أى قرار فى العمل، ووخصص وقت لشريك حياتك وانصت له. السرطان حتى تستطيع تحقيق أحلامك تخلص من الروتين، وثق فى شريك حياتك لتقوى العلاقة. الأسد اجتهد فى عملك لتحسن من وضعك، واعتنى بشريك حياتك. العذراء ضع خطة تتوافق مع مؤهلاتك فى العمل لتصل لهدفك، واحتوى شريك حياتك ولا تكن دائم الجدال معه. العقرب ابتعد عن الشخصيات السلبية والتزم بقواعد العمل، وفاجئ شريك حياتك ليعلم أنك تحبه وتقدره. الميزان لا تتردد واتخذ قرار حاسم فى العمل إذا احتجت لذلك، لا تتجاهل شريك حياتك وتقرب منه لتعوضه عن انشغالك الفترة الماضية. الجدى تجنب الرد المسرع على مديرك فى العمل ولا تندفع، وحب نفسك أكثر واعطى وقت كافى لشريك حياتك. القوس ابتعد عن المشكلاك وامضى فى طريقك، وكن مرنًا مع شريك حياتك. الحوت حسّن من أدائك فى العمل واستمع للنصائح، وتناقش مع شريك حياتك بهدوء ولا تنفعل. الدلو عليك التركيز فى عملك، وأبدأ علاقة جديدة ولا تجعل الماضى جزء من حياتك العاطفية القادمة.

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