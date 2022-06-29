فيسبوك يضيف ميزتين جديدتين لمستخدمى المجموعات

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "تك كرانش" التقنى أن الميزة الجديدة تتمثل فى "القنوات" التي ستتيح للمستخدمين الاتصال ببعضهم البعض في إعدادات أصغر، حيث يمكن للمسؤولين إنشاء قنوات للتواصل مع مجموعاتهم فى المزيد من الإعدادات غير الرسمية داخل مجتمعاتهم لإجراء مناقشات أكثر تركيزًا.
وأوضح الموقع أن هناك ثلاثة أنواع من القنوات: الدردشة والصوت والخلاصة، حيث يمكن استخدام قنوات الدردشة المجتمعية كمكان للناس لإرسال رسائل والتعاون والتحدث حول مواضيع محددة بطريقة أكثر في الوقت الفعلى عبر مجموعات "Facebook" و "Messenger".
وبشأن ميزة الشريط الجانبى للمجموعات، أوضح موقع "تك كرانش" التقنى أن المنصة تختبر شريطًا جانبيًا جديدًا سيساعد المستخدمين فى العثور على مجموعاتهم المفضلة بسرعة أكبر، حيث سيقوم الشريط الجانبى بسرد المجموعات وآخر نشاط، بما فى ذلك المنشورات الجديدة.
ولفت الموقع أيضًا إلى وجود خيار تثبيت مجموعات مفضلة فى الجزء العلوى من الشريط الجانبى حتى يتم عرضها أولاً، كما يمنح الشريط الجانبى المستخدمين القدرة على اكتشاف مجموعات جديدة أو إنشاء مجموعات خاصة بهم.
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