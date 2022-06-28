أكثر من 5%.. سهم «كوالكوم» يقفز بعد توقعات باستخدام آبل لمنتجاتها

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن سهم كوالكوم Qualcomm ارتفع بأكثر من 5٪ اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك بعد بعد أن قال محلل إن شركة Apple ستستخدم أجهزة مودم 5G الخاصة بالشركة في أجهزة iPhone 2023.
وقالت شركة Qualcomm سابقًا إنها تتوقع توفير 20٪ من أجهزة مودم iPhone في عام 2023.
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