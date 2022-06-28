المهمة المعقدة.. قمر صناعى بحجم «الميكروويف» لاستكشاف القمر

جدة - نرمين السيد - وتريد "ناسا" فى تجربة مدار جديد حول القمر، تأمل فى استخدامه خلال السنوات القادمة لهبوط رواد الفضاء مرة أخرى على سطح القمر.

لذلك قررت الوكالة إرسال قمر صناعى تجريبى من نيوزيلندا.

وفى حالة نجح إطلاق القمر الصناعى المسمى بـ "كبستون كيوبسات"، وهو بحجم غرن الميكروويف، أول من يسلك المسار الجديد حول القمر، وسيرسل معلومات لمدة 6 اشهر على الأقل.

وتجهز "ناسا" لوضع محطة فضائية فى المسار المدارى، والتى يمكن لرواد الفضاء من خلالها الهبوط على سطح القمر ضمن برنامج "أرتيميس" للرحلات الفضائية الخاص بها، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وستطلق شركة "روكيت لاب" ومقرها فى كاليفورنيا الصاروخ الذى يحمل القمر الصناعى والذى تمتلكه وتديره شركة "آدفانسيد سبيس" فى كولورادو.

وجاءت المهمة بشكل سريع وتكلفة زهيدة بالنسبة لناسا، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمهمة 32.7 مليون دولار.

وسيستغرق إخال القمر الصناعى الذى يبلغ وزنه 25 كيلوجرام، إلى المدار أكثر من 4 أشهر وسيتم ذلك على 3 مراحل.

وأشارت مورجان بيلى، المتحدث باسم شركة "روكيت لاب" إلى أن هذه المهمة الأكثر تعقيدًا وطموحًا للشركة حنى الآن، وتأتى بعد أكثر من عامين من التعاون مع ناسا.