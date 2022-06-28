شديد الذكاء.. اكتشاف حيوان بحرى بقدرات خارقة

جدة - نرمين السيد - وتحتوى كل من مورثات البشر والأخطبوط عددا كبيرا من الجينات القافزة القادرة على تكرار نفسها.

واكتشفت دراسة حديثة الجينات القافزة المنتمية إلى عائلة العناصر النووية الطويلة فى جزء من دماغ الأخطبوط، وهو مشابه لما يمكن العثور عليه فى دماغ الإنسان.

وأوضحت جيوفانا بونتى، عالمة الأحياء أنها قفزت من على المقعد عندما رأيت تحت المجهر إشارة قوية للغاية لنشاط هذا العنصر الذى يلعب دورًا بالتعلم والذاكرة فى الفص الرأسى للأخطبوط، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

ومن خلال العثور على هذه الجينات القافزة فى نفس المكان بأدمغة نوعين من الأخطبوط الشائع والكاليفورن، يعتقد الباحثون أنهم ربما وجدوا سببًا رئيسيًا وراء الذكاء العالى الذى أظهرته هذه المخلوقات البحرية.

ويواصل العلماء رحلة العثور على استجابات عصبية تجعل الأخطبوطات تبرز بين اللافقاريات وتجعلها أشبه بالثدييات من حيث بنية ونشاط الدماغ.