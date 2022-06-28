الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، اليوم الثلاثاء، أن القمر الصناعى "قاوفن-12 03" أطلق بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 سى"، ودخل المدار المخطط بنجاح. وأوضحت الوكالة أن القمر الصناعى سيستخدم فى مجموعة متنوعة من المجالات، من بينها مسح الأراضى والتخطيط الحضرى، وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل والإغاثة من الكوارث.

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