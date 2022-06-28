مميزات ساعة أبل الجديدة «Apple Watch 8»

جدة - نرمين السيد - وتتمتع ساعة أبل الذكية بتقنيات جديدة، وكشفت بعض التسريبات عن تصميمها المميز الذى يجعلها تتمتع بسرعة أداء المهام وتحقيق المزيد من الخصوصية. وتأتى "Apple Watch 8" بمعالج يزيد من سرعتها، بالإضافة إلى احتوائها على تقنية طبية جديدة لقياس درجة حرارة الجسم واكتشاف بعض الأمراض مثل فيروس كورونا. وتحتفظ ساعة أبل الجديدة بميزاتها الطبية، التى كانت موجودة فى الإصدار السابق مثل قياس معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين وتتبع النوم، وتضمنها لحزمة من التمارين الرياضية والميزات البدنية.

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