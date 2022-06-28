طلب «مشروع» ينهى حياة مغنية مكسيكية

جدة - نرمين السيد - وكانت المغنية يرما ليديا البالغة من عمرها 21 عاما، تتناول العشاء مع زوجها المحامى "جيسوس هيرنانديز" البالغ من العمر 79 عاما بسبب طلبها للطلاق منذ شهرين.

وأثناء تناولهما العشاء فى مطعم سونتورى اليابانى فى حى بينيتو خواريز، أطلق الزوج عليها الرصاص 3 مرات، ثم حاول الهرب من خلال مساعدة حراسه، بعد رشوة الشرطة لكن قوات الأمن رفضت واعتقلته، وفقا لـ "سكاى نيوز".

وقبل إطلاق الزوج النار على ليديا، كان هناك مشاجرة بينهما، ولم يتم الكشف عن سبب القتل، ولكن كانت المطربة تواصلت مع مكتب المحاماة مسبقا لبدء إجراءات الطلاق بعد تعرضها لحوادث العنف المنزلى من قبل الزوج.

وأكدت الشرطة المكسيكية أنه جرى اعتقال الزوج برفقة امرأة أخرى كانت معه وقت إطلاق النار على ليديا، بالإضافة إلى قضايا ابتزاز سابقة فى ملف الزوج، وفقا لصحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية.