إنستجرام يختبر ميزة جديدة للتحقق من العمر

جدة - نرمين السيد - ويستعين إنستجرام بالذكاء الاصطناعى لطرح ميزة التعرف على الوجه للمستخدمين.
وكشف التطبيق عن تاريخ بداية اختباره لميزة التعرف على الوجه والذى يرجع إلى يوم 23 يونيو بالولايات المتحدة.
ويستهدف التطبيق التركيز على المستخدمين الذين يغيرون من أعمارهم الحقيقية، وذلك من خلال تحميل صورة البطاقة أو تسجيل فيديو سيلفى، وفقا لموقع "بيزنس إنسيدر".
وعند إرسال فيديو السيلفى يتم نقله إلى شركة "يوتى" فى لندن والتى تبدأ فى فخص ملامح الوجه لتأكيد أعمارهم.
ويرجع الهدف الأساسى فى معرفة عمر المستخدمين بإنستجرام إلى تقديم محتوى مناسب للأعمار على المنصة.
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