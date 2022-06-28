قضية ضد عريس هندى بسبب الشعور بالإهانة

جدة - نرمين السيد - ويحرص العريس على دعوة أصدقائه وأقاربه للاجتماع للاحتفال بيوم الزفاف.

وفى واقعة غريبة من نوعها بمنطقة بهادوراباد فى هاريدوار بالهند، رفع أصدقاء العريس دعوة قضائية ضده، وطالبوا بتعويض بلغ 50 ألف روبية.

ويرجع السبب إلى العريس الذى تخلى عن أصدقائه فى يوم زفافه، وغادر للاحتفال قبل الوقت المحدد بـ "كارت الدعوة".

وشعر أصدقاء العريس وقتها بالإهانة لهم، بالرغم من أنه جعل صديق له يوزع بطاقات الزفاف نيابة عنه، وكان من المفترض أن يغادر العريس فى الساعة 5، وعند حضورهم فى الموعد المحدد وجدوا أنه غادر بالفعل.

وعندما تواصلوا معه لسؤاله عن سبب ما حدث، طالبهم بالعودة إلى منزلهم، لذا شعروا بالإهانة، وتم رفع الدعوة ضده ومقاضته بقيمة 50 ألف روبية، أو تقديم الاعتذار علنا خلال 3 أيام.