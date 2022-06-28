قبل طرحه.. مواصفات مبهرة لهاتف «Vivo V25 Pro 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo V25 Pro 5G" بمواصفات مميزة منها، شاشتها ذات نوع "AMOLED" وبحجم يبلغ 6.56 بوصة ودقة عرض Full HD +، ومزودة بفتحة كبيرة فى أعلى الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية وتبلغ دقتها 50 ميجابيكسل مع مستشعر Sony IMX766V، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، بجانب وجود كاميرا لصور البورتريه بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفى ومقاطع الفيديو. ويُطرح الهاتف بـ 3 إصدارات مختلف من التخزين، الأولى ذاكرة وصول العشوائى رام سعة 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، الثانية ذاكرة وصول العشوائى رام سعة 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجا بايت، والثالثة ذاكرة وصول العشوائى رام بسعة 12 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجا بايت، وفقا لموقع ""جيز مو شينا" التقنى. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة وتبلغ سعتها 4500 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات.

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