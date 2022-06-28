بـ 40 ألف ين.. سعر حبة الكرز الواحدة فى اليابان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحرص المزارعون بمحافظة آمورى على الترويج لهذا النوع من الكرز منذ 3 أعوام، ولكن تمكن خلال هذا الموسم من العام الجارى بتحقيق أرقاما قياسيا فى المبيعات.
وتم عرض الكرز فى المزاد الأول له، ويبلغ سعر العلبة التى تتكون من 15 حبة حوالى 600 ألف ين، وذلك يشير إلى أن الواحدة منها يصل سعرها إلى 40 ألف ين أى 296 دولارا.
وخلال المزاد تم بيع 11 علبة من الكرز، بالرغم من ارتفاع سعره مقارنة بالعام الماضى بنسبة 25%.
ويتميز نوع الكرز "Aomori Heartbeat" بلونه الفاتح ولمعان قشرته ومذاقه الشهى، حيث يتراوح قطر الواحدة منه ما بين 2 و 2.5 سنتيمتر.
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