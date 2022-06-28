رجل أمن يوقف حركة المرور من أجل «بطة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يظهر فى المقطع أحد أفراد الأمن وهو يعطى إشارة توقف بيده إلى حركة المرور حيث كانت "بطة" تتجول فى اتجاه الطريق مع بعض فراخ البط الصغيرة التي تتبعها.

وبالفعل نجح هذ الشخص فى أن يوقف حركة المرور ويرافق هذه العائلة الصغيرة من البط بأمان عبر الطريق.

لقد أصبح الفيديو سريع الانتشار للغاية حيث حصد على تويتر حتى الآن ثلاثة ملايين مشاهدة وعشرات الآلاف من ردود الفعل.

وأشار الكثيرون إلى أن مقاطع الفيديو الرائعة هذه كافية لإضفاء البهجة على يومهم.