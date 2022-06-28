مايكروسوفت تبعث رسالة عاجلة لـ مستخدمى «ويندوز 8.1»

جدة - نرمين السيد - من المقرر أن تنهى شركة "مايكروسوفت" دعم ويندوز 8.1 بعد بضعة أشهر، وأعلنت بالفعل أن أولئك الذين يستخدمون هذا الإصدار سيتوقفون عن تلقى التحديثات الخاصة به اعتبارًا من 10 يناير 2023.





ووفقًا لتقرير صادر عن موقع "The Verge" الأمريكى، بدأ عملاق البرامج الآن فى إرسال تذكيرات لنفس مستخدمى ويندوز 8.1 الحاليين.

وقالت مايكروسوفت، فى صفحة الدعم الخاصة بها: "بعد 10 يناير.. إذا كنت تقوم بتشغيل Microsoft 365، فلن تتلقى تحديثات لتطبيقات "أوفيس" بعد الآن ؛و يتضمن ذلك الميزات والأمان وتحديثات الجودة الأخرى... ومن أجل الاستمرار فى تلقى تحديثات منتج Microsoft 365، نوصى بترقية Windows 8 أو 8.1 إلى نظام تشغيل مدعوم، "قال عملاق التكنولوجيا.

أنهت مايكروسوفت دعم Windows 8 من قبل فى 12 يناير 2016، فيما لا يزال هناك الكثير من الوقت لمستخدمى Windows 8.1، ولذلك تنصح الشركة المستخدمين بالانتقال إلى إصدار أحدث من "ويندوز" لتجنب مواجهة أى مشكلات تتعلق بالأداء أو الموثوقية.

هل تستخدم إصدار Windows 8.1؟ إليك ما يمكنك فعله:

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بإصدار ويندوز مؤرخ، فيمكنك ببساطة الترقية إلى Windows 10، وكشفت مايكروسوفت النقاب عن Windows 11 أيضًا، وعلى الرغم من ذلك، من المحتمل ألا تفى معظم أجهزة Windows 8.1 أو Windows 8 بالمتطلبات اللازمة للترقية إلى Windows 11.

وإذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يفى بمتطلبات النظام لأحدث إصدار، فسيتعين عليك استخدام نظام التشغيل Windows 10. مع الوضع فى الاعتبار أن أن هذا الإصدار أيضًا سيستمر دعمه فقط حتى عام 2025.

ولم تعد مايكروسوفت تقدم ترقية مجانية لنظام التشغيل "ويندوز، ووفقًا للموقع الرسمى للشركة يمكن للمرء أيضًا التفكير فى شراء جهاز كمبيوتر جديد متوافق مع نظام التشغيل Windows 11 إذا شعر أنه يجب استبدال جهاز الكمبيوتر الخاص به بجهاز جديد.