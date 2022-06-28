مدينة عائمة تظهر فوق مياه المالديف (صورة)

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جدة - نرمين السيد - وتضم المدينة المصممة على نحو مماثل لمرجان الدماغ، من 5 آلاف وحدة عائمة تشمل المنازل والمتاجر والمطاعم والمدارس، وتربط بينها القنوات المائية، بحسب "CNN عربى".
وسيتم الكشف عن الوحدات الأولى هذا الشهر مع انتقال السكان إليها مطلع عام 2024، ومن المقرر الانتهاء من بناء المدينة بحلول عام 2027.
وتعتبر جزر المالديف بين أكثر دول العالم عُرضة لتغير المناخ.
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