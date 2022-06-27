جوجل توجه باستخدام دردشة Gmail بدلا من Hangouts

جدة - نرمين السيد - أعلنت جوجل Google أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين سيرى الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون منصة Hangouts على الهاتف المحمول مطالبة داخل التطبيق تطلب منهم الانتقال إلى الدردشة فى Gmail أو تطبيق الدردشة.





وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن التوجيه الجديد سيساعد المستخدمين المتبقين على الانتقال إلى الدردشة حيث تعمل Google على إغلاق Hangouts رسميًا فى نوفمبر. سيُطلب من الأشخاص الذين يستخدمون إضافة Hangouts Chrome الانتقال إلى الدردشة على الويب أو تثبيت تطبيق الدردشة على الويب ، كما تقول الشركة. فى (يوليو) المقبل ستتم ترقية الأشخاص الذين يستخدمون Hangouts فى Gmail على الويب إلى الدردشة فى Gmail. تلاحظ Google أنه على الرغم من أنها تشجع الجميع على التبديل إلى الدردشة ، إلا أن Hangouts على الويب ستظل متاحة حتى وقت لاحق من هذا العام.

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