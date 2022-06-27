من بينها معرفة الحدود والإمكانيات.. 5 نصائح للتفكير بشكل حكيم

جدة - نرمين السيد - يعد التفكير الحكيم مهارة بالغة الأهمية، كما يمكن أن يوفر وجهة نظر وتهدئة للأعصاب خلال الأوقات الصعبة، ويمنح إلهامًا برؤى وأحكام جيدة عندما تشتد الأمور، بحسب ما جاء فى مقال لأستاذة علم الاجتماع الكندية، البروفيسورة تريسى بروير، الذى نشره موقع "فوربس".





وتشير البروفيسورة بروير مؤلفة كتاب السعادة فى العمل، إلى أنه فى خضم الكم الهائل من المعلومات فمن المحتمل أن يجد المرء نفسه وكأنه يبحث عن إبرة البصيرة فى كومة قش المعلومات، لكن كومة القش تزداد حجمًا، مصداقًا للقول الشائع بأن الإنسان، "يغرق فى المعلومات بينما هو يتعطش للحكمة، بحسب "العربية".

وحدد العلم والفلسفة 5 عناصر للحكمة، وتطويرها يجعل الشخص حكيمًا أو أكثر حكمة:

أولًا: معرفة الحدود والإمكانيات، وتذكير النفس بأنه لا أحد يملك جميع الإجابات بحكم التعريف، فأن وجهة نظر الشخص تكون محدودة بخبرته الخاصة ووجهات نظره، وتعد القدرة على وضع التواضع الفكرى موضع التنفيذ هى المقياس الحقيقى للحكمة.

ثانيًا: الإلمام بالسياقات المتنوعة، والتفكير فى سياقات متعددة وكيف تتطور وتتغير بمرور الوقت، اتخاذ القرارات من خلال النظر فى الوضع الحالى ودرجة الحرارة والظروف أمر جيد.

ثالثًا: الاعتراف بوجهات نظر الآخرين، حيث كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون فى جامعة كاليفورنيا أن الاعتراف بوجهات نظر الآخرين ربما يكون صعبًا، حيث أن منطقة معينة فى الدماغ تقوم بمهالجة المعلومات الواردة، ويمكن عندما يعبر الآخرون عن آراء مختلفة، يفسرها الدماغ على أنها تهديد لواقع الشخص بما يثير الغضب والخوف، والمعنى الضمنى هو ان الحكمة تتطلب القصد أو السعى لفهم الآخرين وتقدير الآراء المختلفة.

رابعًا: صيغة الغائب، حيث توصلت أبحاث المحاكاة التى اجتها جامعة واترلو إلى أنه عندما يفكر الأشخاص فى أنفسهم بصيغة الغائب فإنهم يميلون إلى اتخاذ خيارات أكثر حكمة.

خامسًا: الثقة بحدسك، حيث توصلت الدراسة التى أجريت فى جامعة واترلو إلى أنه عندما يقوم الأشخاص بضبط معدلات ضربات القلب عن كثب، فأنهم يميلون إلى اتخاذ قرارات أفضل، وقد يعتقد البعض أن الحكمة ترتبط بالعقل فقط، ولكن يمكن ان تتداخل معه عناصر مثل العاطفة والشعور والحدس.