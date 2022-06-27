تحديث جديد من YouTube Music

جدة - نرمين السيد - وشهدت قوائم تشغيل "YouTube Music" إعادة تصميم وأن واجهة المستخدم هذه ستظهر فى صفحة الألبوم.
وتشمل عملية إعادة التصميم هذه فى الوضع الرأسى مع "YouTube Music" الذى يشير إلى الفنان ونوع الوسائط "الألبوم" وسنة الإصدار فى الأعلى، وتظهر صورة الألبوم التى صبحت أكبر من ذى قبل، على خلفية ضبابية، بينما يتبع الاسم والوصف.
وتتضمن عناصر التحكم المتاحة الآن وهى التنزيل والغضافة إلى المكتبة واللعب والمشاركة والقائمة الكاملة، ستحصل على قائمة الصوتيات وتظهر على جهاز أفقى على اليمين، ويوجد فى الجهة اليسرى جميع المعلومات الآخرى.
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