عددها يتخطى الـ 110.. العثور على مزرعة أفاعى فى ألمانيا بعد لدغة سامة

جدة - نرمين السيد - وكانت المرأة البالغة من العمر 35 عامًا قد قادت سيارتها إلى مستشفى فى سالزغيتر بالقرب من هانوفر، فى وقت مبكر من أمس الأحد، وأخبرت الأطباء، أن هناك إحدى أفاعيها الجرسية عضت إصابعها.

وتدهورت حالة المرأة الصحية وطلبت السلطات على عجل من معهد متخصص فى هامبورغ الحصول على ترياق، فزارت الشرطة المزرعة وسط ألمانيا وعثرت على عشرات الثعابين.

وأوضحت الشرطة الألمانية فى بيان لها أن المتخصصين حددوا أن مجموعة الثعابين تضمنت أنواعًا سامة وعاصرة لم تكن موجودة فى أماكن تربية حيوانات مناسبة.