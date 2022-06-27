لمستخدمى واتساب.. طريقة سهلة لاستعادة الرسائل المحذوفة

جدة - نرمين السيد - ويتمتع الكثير من مستخدمى واتساب إمكانية حذف الرسائل لدى الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد أو "iOS" أو ويندوز.

ويعتقد البعض أن بتلك الطريقة تم حذف الرسالة نهائيا، ولكن ذلك ليس بصحيح لأنه يمكن استرجاعا وقرائتها لدى الطرف الآخر.

ومن الممكن الاطلاع على الرسائل المحذوفة من خلال الاستعانة بالنسخ الأحتياطى "backup"، عن طريق حذف التطبيق أولا ثم إعادة تحميله والتسجيل فيه، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وعند التسجيل للتطبيق يتم استعادة كافة المحادثات بما فى ذلك الرسائل المحذوفة، ووقتها يتم عرضها كم لو أنها لم تتعرض للحذف.