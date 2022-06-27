بـ حبل.. اصطياد تمساح بطول 4 أمتار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعثر الإندونيسى على التمساح فى جزيرة سولاويسى، حيث كان يتجول فى المنطقة لمدة يومين مما أثار ذعر السكان.

ووجد أن طوله يتجاوز الـ 4 أمتار، واستعان الإندونيسى "عثمان" بحبل ليربط فكيه للتخلص منه قبل أن يصل إلى اليابسة ويزحف إلى قنوات الصرف، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وتلقى عثمان تشجيعا من السكان لقيامه بعمل بطولى بعد إنقاذ أهل الجزيرة، وأبلغ السلطات باصطياده تمساح لكونه من الحيوانات الناردة لذا يجب حمايته واستعادته إلى البرية.

الجدير بالذكر أن تلك المنطقة شهدت العديد من هجمات التماسيح.