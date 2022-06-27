بسبب كلبته الحامل.. أمريكى يفوز بـ 2 مليون دولار (صور)

جدة - نرمين السيد - وبدأت قصة الأمريكى الذى يدعى ليونارد لينتون البالغ من العمر 42 عاما مع جائزة اليانصيب، إلى مكالمة تلقاها بشأن كلمته الحامل وأنها ليست على ما يرام ويجب الذهاب للمنزل، وفقا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

وذهب ليونارد مسرعا إلى المنزل مستعينا بطريق مختصر ومختلف عن المعتاد، الذى جعله متوقفا أمام متجر يبيع تذاكر اليانصيب، وقام بشرائها مقابل 10 دولارات.

وتمكن الأمريكى من الفوز بجائزته الكبرى التى تبلغ قيمتها مليونى دولار، وحدث تغيير كبير فى حياته، معترفا بفضل كلبته، كما ينوى إلى شراء منزل جديد لها.