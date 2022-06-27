جدة - نرمين السيد - وأفاد موقع "ذا فيرج" التقنى اليوم الإثنين بأن التطبيق يتيح لمستخدميه مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو والعروض والبث المباشر على النظام الأساسى على Apple TV.
وقال بعض المستخدمين إنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى التطبيق بعد آخر تحديث له.
وشارك أحد المستخدمين صورة للإشعار الذى تلقاه بعد محاولة فتح Facebook Watch على Apple TV 4K الخاص به "لم يعد تطبيق Facebook Watch TV متاحًا، ولكن لا يزال بإمكانك العثور على الكثير من مقاطع الفيديو على Facebook، وأبلغ العديد من المستخدمين الآخرين عن وجود نفس التجربة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق فيسبوك للتلفزيونات الذكية قد لا يتاح مجددا على Apple TV على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.