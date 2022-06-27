بتصميم نحيف وشاشة كبيرة.. مزايا تليفزيون «Y1S Pro TV»

جدة - نرمين السيد - ويحمل تليفزيون وان بلس الجديد اسم "Y1S Pro TV" والذى يأتى بشاشة ذات قياس 43 بوصة، كما يُطرح بتصميم مميز نحيف بدون إطار من ثلاثة جوانب.

ويزود الهاتف بـ "Smart Manager" التى تسهل من الاتصال بالجهاز، وأيضا بتقنية "OnePlus Connect 2.0" المسؤولة عن السماح للهواتف الذكية بالاتصال والتوصيل مباشرة إلى التليفزيون دون إنترنت أو "Wi-Fi".

كما يتمتع بتقنية "Gamma Engine" لتحسين جودة الصورة، بالإضافة إلى وضع "Low latency mode" للألعاب، وفقا لموقع "جيز مو شينا" التقنى.

ويقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 2 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت.